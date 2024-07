La Gazzetta dello Sport: “Colazione col Toro”

É partita la nuova stagione del Torino, ma soprattutto è iniziato il nuovo corso tecnico. Dopo l'addio di Juric spazio a Paolo Vanoli, arrivato in granata dopo l'ultima stagione molto positiva col Venezia. "È stata una prima ricca. Di sentimenti, di ambizioni e anche di parole. E poi di corse, di sudate e di decibel subito belli alti. Il primo capitolo della storia torinista di Paolo Vanoli si riempie di molti frammenti, messi insieme raccontano come il Toro sia partito con il piede giusto. Eccolo, allora, il Vanoli atto- primo: calciatori al Filadelfia alle otto in punto, e poi da lì si è costruita la giornata del raduno granata. Un primo giorno baciato da un sole caldo, e di prima mattina è il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati, a lanciare l’avventura 2024-2025: «C’è anche il sole, è un buon inizio»".