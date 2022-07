La Gazzetta dello Sport: “Con Juric svolta giovane, ben 15 in ritiro nati nel 2000”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi propone un focus sui giocatori del Torino convocati dal tecnico Juric per il ritiro in Austria. Come evidenziato dalla rosea, sono ben 15 i giocatori del Toro presenti in questo ritiro nati negli anni 2000 su un totale di 32 elementi a disposizione dell'allenatore. Tra i più rappresentativi di questo lungo elenco di giovani ci sono senza dubbio Samuele Ricci, Pietro Pellegri, e Wilfred Singo ma la Gazzetta inserisce anche il portiere Luca Gemello e i difensori David Zima e Brian Bayeye. Sono parecchi anche gli elementi della Primavera portati da Juric in prima squadra per questo ritiro come Antolini, Della Valle, Akhalaia, Fiorenza e Anton. Questa è un'altra dimostrazione del fatto che l'allenatore ex Verona sia uno che crede molto nei giovani e che è molto abile nel farli crescere. I ragazzi convocati sono a conoscenza di questa sua bravura e dovranno quindi dare il massimo per mettersi in mostra e per cercare di ritagliarsi uno spazio sempre più importante con questo giovane Toro.