La Gazzetta dello Sport: “Delusione Vanoli”

"La prima caduta stagionale spinge il suo Toro fuori dalla Coppa Italia. «Questa sconfitta brucia, perché ci tenevano a fare bene in Coppa Italia. Ma devo fare i complimenti all’Empoli perché, in casa nostra, ha confermato di essere nella buona forma che racconta il campionato». Comincia da qui l’analisi di Paolo Vanoli in una notte amara, la sua prima da quando siede sulla panchina granata. Una serata che certamente non è andata come aveva immaginato - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - L’inciampo di Coppa Italia si dovrà archiviare rapidamente. Oggi al Filadelfia Vanoli radunerà la squadra e all’orizzonte c’è già la sfida di domenica, all’ora di pranzo, contro la Lazio di Baroni". E in conclusione:"I granata restano la squadra rivelazione dopo le prime cinque giornate della Serie A, dove sono da soli al primo posto. E del momento in campionato riflette il direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati: «Il primo posto è una cosa bella, vuol dire semplicemente che abbiamo intrapreso la strada giusta»".