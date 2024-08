La Gazzetta dello Sport: “E’ il Toro di Zapata”

Parte bene il nuovo corso tecnico del Torino di Paolo Vanoli. I granata vincono 2-0 l'esordio in Coppa Italia e stagionale grazie all'autorete di Camporese e al primo gol stagionale di Duvan Zapata, fresco capitano del Torino. "La prima partita non può diventare lo specchio della stagione, ma riflette il lavoro di costruzione estiva di una squadra. Però se gli avversari dopo 36 secondi offrono come omaggio un autogol, può essere almeno preso come buon auspicio. Ci pensa poi Zapata nel finale a togliere ogni patema e la prima versione ufficiale del Torino di Vanoli, pur non brillando, almeno acquista fiducia, oltre che la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia dove troverà l’Empoli. Per fiducia si intendono anche i segnali positivi dalla panchina: quando entrano Adams e Dembélé, confezionano l’azione del raddoppio e ilCosenza, più che dignitoso, si arrende".