La Gazzetta dello Sport: “E’ un Toro da corsa”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta la situazione del Toro dopo la partita di ieri sera: "Sanabria e Vlasic firmano il bis granata, Sassuolo in crisi. Dopo Lecce altro successo, il Toro è in netta ripresa: si sbloccano il paraguaiano e il croato. Il Torino ha concluso nove volte in porta nella partita contro il Sassuolo; i granata non calciavano così tante volte nello specchio della porta avversaria in un singolo match di Serie A dal 15 gennaio 2022"