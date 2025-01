La Gazzetta dello Sport: “Elmas vicino, si tratta Casadei”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport approfondisce le dinamiche di mercato tra Torino, Lipsia e Londra, con Vagnati a lavoro per portare sotto la mole Elmas e Casadei: “Lo scenario è in continua evoluzione e il quadro comincia, ora dopo ora, a schiarirsi: il Torino è vicino a tesserare l'attaccante macedone Eljif Elmas ed è in trattativa per il centrocampista italiano Cesare Casadei. Doppia linea calda, con possibili colpi di scena che potrebbero arrivare anche da un momento all'altro. Il Toro sta dunque provando a piazzare un doppio colpo di grande interesse tecnico durante questa finestra del mercato invernale”.