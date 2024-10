La Gazzetta dello Sport: “Festa Toro”

Il Torino torna a vincere dopo un'emorragia di risultati negativi tra Coppa Italia contro l'Empoli e campionato contro Lazio, Inter e Cagliari. Lo fa soffrendo contro un buon Como, decisiva la rete di Njie. "L’errore che il Torino non deve compiere adesso è di credere che il periodo buio sia un ricordo lasciato definitivamente alle spalle. Deve godersi Alieu Njie, la bellezzadei suoi 19anni edel suo primo gol in Serie A, dove ha debuttato un mese fa. Una pepita scovata in Svezia nel 2021 e poi cresciuta nelle giovanili granata. Ma il Toro, che può partecipare giustamente alla festa insieme con i 23 mila spettatori, deve ricordarsi anche che Milinkovic è stato strepitoso dall’inizio alla fine, concludendo la sua serata da applausi conuna deviazione evita- pari al 96’ su girata di Mazzitelli, e il Como si è arreso".