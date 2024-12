La Gazzetta dello Sport: “Il piano Vanoli”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone il focus sulla prossima sfida dei granata, quella contro l’Udinese: “Vanoli non dovrebbe fare grandi rivoluzioni dal punto di vista tattico. Ma cercherà di portare alcuni correttivi per provare a invertire il trend di risultati. Certamente il reparto che ha più bisogno di essere toccato è l'attacco: tre gol nelle ultime nove partite sono un bilancio troppo magro per sperare di tornare a splendere in classifica”. In quest'ottica, Vanoli si concentrerà sul riportare Nikola Vlasic alla migliore condizione fisica e atletica, con l'obiettivo di reintegrarlo pienamente nella formazione titolare fin dal primo minuto: “Contro il Bologna ha deluso, ma a Empoli aveva fatto bene e la sua capacità di saltare l'uomo e buttarsi negli spazi è fondamentale per ridare un po' di imprevedibilità in più alla manovra del Toro”.