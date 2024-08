La Gazzetta dello Sport: “Il Toro è promosso”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport promuove il Toro nell’amichevole finita 0-0 contro il Lione. Vanoli sta introducendo una nuova filosofia di gioco: niente marcature a uomo, ma occupazione degli spazi e manovra corta anche sotto pressione. Il centrocampo sta iniziando a padroneggiare il gioco palla a terra richiesto da Vanoli, con trame di gioco efficaci per gran parte della partita. Sanabria sostiene i centrocampisti, dimostrandosi ispirato nel liberare i compagni, anche se meno incisivo in fase di finalizzazione. Zapata sfiora il gol, evidenziando una buona forma fisica come nuovo capitano. Pienamente promossi Linetty che apporta serenità e dinamismo a centrocampo e Ricci che sfiora il gol nel primo tempo. Da rivedere Ilic, che appare disconnesso, e Bellanova in ritardo di preparazione. Bene Lazaro.