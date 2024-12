La Gazzetta dello Sport: “Ilic è guarito e cerca spazio”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone il focus sul Ivan Ilic, tornato a disposizione di Vanoli dopo l’infortunio muscolare rimediato nel derby della Mole: “Il serbo ha palesato miglioramenti già la scorsa settimana e Paolo Vanoli infatti lo ha portato in panchina. Ilic è poi rimasto per precauzione seduto accanto all'allenatore per tutta la trasferta in Toscana, che ha visto i granata ritornare al successo grazie alla prodezza di Che Adams. Ma per sabato Ilic si candida a giocare con un cospicuo minutaggio: in questi giorni sta lavorando con i compagni e ha reagito bene ai carichi di lavoro”.