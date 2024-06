La Gazzetta dello Sport: “Ilic guida la Serbia, il Toro gli chiede il rilancio”

La Gazzetta dello Sport oggi propone un approfondimento su Ivan Ilic che prenderà parte ai prossimi Europei con la sua Serbia. Il centrocampista del Torino dopo una stagione in chiaroscuro vuole cercare di rilanciarsi con la maglia della sua Nazionale durante la rassegna in Germania di EURO 2024. Il CT serbo Dragan Stojkovic è uno che a Torino viene spesso visto che tra Toro e Juventus ci sono diversi suoi calciatori e infatti per questo motivo ripone grande fiducia in Ilic. Le qualità del centrocampista classe 2001 sono ben note al suo CT che lo ha visionato più volte e che vuole dedicargli spazio in questi Europei, senza lasciarlo con un ruolo soltanto da comprimario.