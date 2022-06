La Gazzetta dello Sport: “Imminente l’accordo col Monaco per il riscatto di Pellegri”

Pietro Pellegri è il protagonista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "L'operazione Pellegri viaggia spedita verso la conclusione voluta dal Toro: il definitivo acquisto dell’attaccante". Anche ieri il club granata ha avuto colloqui col Monaco molto positivi, tanto che l’affare è stato definito in tutti gli aspetti. "Al punto manca ormai soltanto l’annuncio ufficiale, atteso già in giornata o al massimo domattina. Il club granata investirà sei milioni sul giovane cresciuto nel Genoa: 5,5 milioni come prima trance e 0,5 al raggiungimento di bonus di certo non proibitivi. Il ragazzo si legherà per quattro anni con l’entusiasmo di chi sa di essere giunto a una svolta cruciale della sua vita, non soltanto sportiva - si legge sull'edizione odierna del quotidiano - ".