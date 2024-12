La Gazzetta dello Sport: “In cerca di gol”

L'edizione odierna del quotidiano pone un focus sulla fase offensiva granata, che ha il compito di rilanciare il Toro: "Sanabria e Adams, cambiare passo per il rilancio Toro. Intensità e tanto lavoro: Vanoli studia le mosse per far risvegliare la coppia d'attacco. L'assenza di Zapata pesa e le due punte non hanno brillato: sabato l'occasione contro il Genoa". La Gazzetta dello Sport riporta anche le parole di Urbano Cairo a 'L'Artigiano in fiera di Milano': "Noi da anni nelle prime 10 posizioni, quando ho preso il Toro nel 2005 il club era fallito. Fatturando 100 milioni all'anno è impossibile competere c0n le grandi".