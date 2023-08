La Gazzetta dello Sport: “Juric aspetta i gol delle punte, in casa Sanabria vola”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport questa mattina viene dedicato spazio anche alla partita di stasera del Torino che esordisce in Coppa Italia contro la Feralpisalò. I granata sono i favoriti per il passaggio del turno ma per farcela hanno bisogno dei gol degli attaccanti. Nel corso dell'estate infatti non sono arrivati gol da parte degli attaccanti nelle quattro amichevoli disputate. Sia Sanabria che Pellegri sono rimasti a secco nel corso di queste partite di preparazione. Anche dalla trequarti non sono arrivate molte reti, solo una quella di Radonjic contro il Modena. Questa sera dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Antonio Sanabria che fin qui nel 2023 allo stadio Olimpico Grande Torino ha raccolto grandi numeri. Lo scorso campionato lo ha chiuso con ben 12 gol (suo record personale) e adesso Juric chiede che si riprenda da quell'andamento per cercare di iniziare la stagione con il piede giusto.