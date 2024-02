La Gazzetta dello Sport: “Juric chiede di più”

Termina 1-1 l'impegno del Torino contro il Sassuolo, alla rete lampo di Pinamonti risponde Duvan Zapata, alla settima rete in campionato (sesta con la maglia del Torino). Non basta però il pareggio, Juric chiede di più al suo Torino: "Un po’ di rammarico lo dobbiamo avere – così Juric riparte -,malasquadra sta andando alla grande in questo periodo nel quale siamo riusciti a fare un lungo filotto di risultati. Io però, arrivati a questo punto, voglio spingere l’asticella ancora di più per andare oltre. Ciò che questoToro sta facendo è ottimo, ma ora vogliamo alzare l’asticella".