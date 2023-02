La Gazzetta dello Sport: “Juric ritrova una pedina chiave, Aina è recuperato”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un focus su Ola Aina. L'esterno granata è tornato a disposizione dopo un lungo periodo fermo ai box per infortunio. La sua ultima gara disputata fu quella del 23 ottobre contro l'Udinese prima del problema al bicipite femorale. L'infortunio lo fermò proprio nel suo momento migliore con il gol segnato in casa della formazione friulana che sarà inoltre il prossimo avversario del Toro. Il suo rientro è graduale, Juric lo ha già fatto giocare per gli ultimi cinque minuti nella trasferta di Empoli del weekend scorso e, dopo una mezzora abbondante contro la Fiorentina in Coppa Italia, adesso l'esterno nigeriano potrà di nuovo essere pienamente a disposizione della squadra. Aina ha la giusta fisicità e una potenza sopra la media, doti che gli consentono di vincere molto contrasti, una caratteristica che piace parecchio al tecnico granata.