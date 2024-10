La Gazzetta dello Sport: “La carica di Cairo per dare fiducia al Toro”

La Gazzetta dello Sport dedica oggi ampio spazio alla visita di ieri del presidente del Torino, Urbano Cairo, all'allenamento che i granata hanno sostenuto al Filadelfia. Il numero uno del Torino ha fatto un discorso a tutto il gruppo e ha voluto dare fiducia alla sua squadra che è reduce da un momento negativo con tre sconfitte e nove gol subiti nelle ultime tre partite. Cairo ha seguito tutto l'allenamento e ha anche parlato con Paolo Vanoli, il tecnico che sarà chiamato a cercare nuove soluzioni per far dare una sterzata alla squadra. Il Toro giocherà venerdì in casa col Como, dopo ci sarà la trasferta a Roma e in seguito ben quattro partite in fila tutte a Torino contro Fiorentina, Juventus (unica trasferta ma restando sempre in città), Monza e Napoli.