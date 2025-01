La Gazzetta dello Sport: “La coppia giusta”

L'assenza forzata di Zapata costringe Vanoli ad affidarsi ad un nuovo tandem offensivo. Spazio alla coppia Karamoh-Adams, che non ha sfigurato nel match contro l'Udinese, in attesa di recuperare Sanabria. "In attesa di recuperare Antonio Sanabria alla migliore condizione psicofisica, domenica contro il Parma continuerà ad essere Yann Karamoh il partner d’attacco per l’ormai inamovibile Che Adams, impostosi all’attenzione di tutto il campionato per i suoi recenti colpi da campione: la straordinaria rete da centrocampo con la quale ha steso l’Empoli e il decisivo exploit di Udine, dove l’attaccante inglese (naturalizzato scozzese) ha prima dimezzato lo svantaggio e poi ha offerto a Ricci l’assist del pareggio".