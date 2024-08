La Gazzetta dello Sport: “La coppia per volare”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Elettricità nell’aria. Nitro-Zapata e glicerina-Adams hanno di colpo illuminato i sogni dei granata, alimentato aspettative, sublimato una partenza di campionato con il vento del bel gioco nelle vele - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Al Penzo sta per arrivare un Toro-elettrico, profondamente diverso dalle versioni pre-vanoliane. È l’effetto della rivoluzione gentile ma sostanziale, di un nuovo credo predicato da Vanoli, di cui proprio Adams e Zapata si candidano a diventare gli apostoli principali". E in conclusione: "La piacevole, e anche sorprendente, squadra di Vanoli è pronta a sbarcare in Laguna e a dare l’assalto al neopromosso Venezia. Se Milan e Atalanta sono stati test sul piano del gioco e sul concetto di squadra, oggi sarà un esame di mentalità".