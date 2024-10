La Gazzetta dello Sport: “La telefonata di Cairo a Zapata dopo l’infortunio”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport questa mattina si leggono le reazioni del mondo Toro in seguito al grave infortunio subito dal suo capitano, Duvan Zapata. La società ha diramato un comunicato ufficiale per mostrare la sua vicinanza al centravanti colombiano ma il presidente Urbano Cairo in prima persona ha voluto fare una telefonata al capitano e uomo simbolo della sua squadra. Dopo la notizia della lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, il numero uno del club granata ha telefonato a Duvan e ha voluto rincuorarlo con parole cariche di affetto e di stima sincera, si legge sulla rosea. Anche Sanabria e tutti gli altri compagni di squadra hanno mandato messaggi al loro capitano per mostrargli affetto. La dirigenza intanto non sembra intenzionata a voler intervenire sul mercato degli svincolati e attenderà eventualmente il mercato di gennaio per fare altre riflessioni, permane ad oggi piena fiducia in Sanabria, Adams, Karamoh, Vlasic e Njie.