La Gazzetta dello Sport: “Luci sul nuovo Toro: Vanoli vuole partire forte”

"Luci sul Toro, d’accordo, ma anche - e forse soprattutto - luci su Paolo Vanoli" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, spiegando come l'allenatore abbia trascorso le ultime ventiquattr'ore concentrato sul lavoro, evitando conferenze stampa in vista della sua prima partita da allenatore del Torino allo stadio Olimpico Grande Torino. Il debutto del nuovo Toro suscita grande curiosità. Dall'otto luglio, Vanoli e il suo staff lavorano per introdurre una nuova filosofia di gioco, abbandonando il calcio muscolare per puntare sul gioco corto, palleggio e occupazione degli spazi. Le amichevoli in Francia hanno mostrato progressi, ma ci vorrà ancora tempo per assimilare pienamente i cambiamenti. La partita di Coppa Italia contro il Cosenza, prevista questa sera alle ore 21:15, sarà un test per valutare i miglioramenti e confermare i passi avanti, con l'obiettivo di partire subito forte. Conclude il quotidiano: "Si racconta che Vanoli stia vivendo con una giusta emozione l’ avvicinamento alla sua prima volta ufficiale sulla panchina granata, accompagnata da un grande senso di responsabilità".