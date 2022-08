La Gazzetta dello Sport: “Lukic-Radonjic qualità e gol, tris Toro”

"Come tutte le squadre nel mezzo dell’estate, anche il Torino si sta cercando - scrive nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport - Ma la vittoria è giusta e facilita i lavori, rende più sicura una squadra che cambierà alcune facce, ma non il sistema di gioco, i meccanismi di Ivan Juric". Nel frattempo qualche individualità è salita in cattedra. La prima è quella del nuovo acquisto Nemanja Radonjic: "Nella ripresa non lo fermano più. Radonjic è rapido con la palla al piede, ha il cambio di passo che mette in difficoltà Buttaro e offre sempre imprevedibilità al sistema di Juric". Lukic si conferma leader ed è a suo agio in un ruolo di capitano che ricopre con autorevolezza.