La Gazzetta dello Sport: “Maripan guida la difesa”

Il difensore granata ha ritrovato la forma. Dopo un avvio di stagione complicato in cui Vanoli ha preferito puntare su altri elementi, il cielo si è ripreso e ora guida la retroguardia. "Un nuovo leader per andare alla carica del derby. A prescindere da come sarà schierata la difesa, sabato contro la Juventus il Torino avrà una certezza in più. Guillermo Maripan, difensore centrale cileno, è stato tra le note positive dello 0-0 contro il Parma. Fino ameno di un mese fa il 30enne ex Monaco, arrivato in granata a fine agosto, era ai margini delle rotazioni di Paolo Vanoli, che dopo avergli dato fiducia tra settembre e novembre - cinque partite da titolare —, dopo la sconfitta contro la Fiorentina aveva preso altre strade. Per Maripan sarebbero seguite cinque partite in panchina, a iniziare dal derby di andata, mentre si affermava la difesa a tre con Walukiewicz a destra, Coco al centro e Masina a sinistra".