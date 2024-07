La Gazzetta dello Sport: “Metodo Vanoli, intensità e autorevolezza”

"Sul podio delle priorità del metodo Vanoli vi sale il rapporto con i calciatori - esordisce La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - A questo allenatore piace porsi come un punto di riferimento totale nei confronti dello spogliatoio: è pronto ad ascoltare tutti i calciatori in ogni momento". Prosegue il quotidiano: "Dai primi sussurri del Filadelfia emerge il profilo di un allenatore a cui piace governare il gruppo con autorevolezza". E in conclusione: "Autorevolezza e personalità sì, ma è anche uno a cui piace dare per primo l’esempio. A Venezia si racconta tutt’oggi di come fosse il primo e l’ultimo a lasciare il centro sportivo, e in questi due giorni è andata esattamente così. Vanoli è esigente, ma è il primo a mettersi davanti al gruppo".