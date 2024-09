La Gazzetta dello Sport: “Milinkovic, che numeri”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone il focus su Vanja Milinkovic Savic, sottolineando il suo ruolo cruciale nei successi del Torino in questa prima fase di campionato. Dalle uscite decisive, al rigore parato a Pasalic, Milinkovic si sta sempre più affermando come un portiere estremamente affidabile, guidando la classifica delle medie voto tra i portieri del campionato con un 7,8. Primo per palloni toccati (169), la sua abilità con i piedi rappresenta un grande vantaggio nella fase di impostazione. Con una percentuale di parate su tiri ricevuti dell'83,3%, pari a quella di Sommer, Milinkovic si posiziona terzo dietro solo a Suzuki e Okoye. A 27 anni, Vanja sta raggiungendo la piena maturità, come dimostrato dalla parata decisiva contro il Milan nella prima giornata, che ha contribuito a salvare un punto prezioso per il Torino.