La Gazzetta dello Sport: “Mossa Vlasic”

Il Torino non sta passando un bel periodo. Contro il Napoli è arrivata un'altra sconfitta, l'ennesima in questa fase della stagione, nonostante una buona prestazione. I granata hanno bisogno di gol, diminuiti drasticamente dopo l'infortunio grave di Zapata e Vanoli è pronto ad affidarsi a Vlasic, seppur deludete in questa stagione. "La stagione del croato non è ancora iniziata. Ha giocato, è vero: cinque volte da titolare e quattro da subentrato. Ma non ha mai inciso. Un solo gol, su rigore, a San Siro contro l’Inter, un paio di minuti dopo l’infortunio di Zapata; due assist ininfluenti perché serviti in due partite perse dalla sua squadra; soprattutto la sensazione di essere lontano da una condizione atletica buona. Dopo il problema muscolare accusato alla fine della scorsa stagione e ripresentatosi con la Croazia nel ritiro dell’Europeo, Vlasic non è più tornato su buoni livelli".