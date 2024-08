La Gazzetta dello Sport: “Motore Toro: Linetty già brilla, Ricci-Ilic garanzia”

"Il motore del Toro ha cominciato a girare. Reparto ampio, ricco e completo: l’estate promuove il centrocampo. E a guidare la batteria degli uomini di mezzo c’è Linetty, il nuovo vice-capitano" scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "Linetty è uno dei leader senza fascia. In realtà, è quasi un capitano aggiunto: con la sua esperienza e il suo buon carattere, da anni Karol è una guida, un faro, insostituibile nello spogliatoio del Filadelfia". E in conclusione: "Ad oggi, il centrocampo granata è il reparto che offre le maggiori garanzie. Accanto a Linetty, Vanoli potrà contare su due pedine votate alla qualità. La prima è Samuele Ricci, ventiduenne di grande potenziale e prospettiva: ha lavorato tanto durante il ritiro di Pinzolo nella posizione di regista, poi in Francia è apparso come mezzala destra: ottima resa nel primo. Il “gemello” di Samuele è naturalmente Ivan Ilic: qui c’è meno margine di manovra sul ruolo, perché la sua mattonella è quella della mezzala sinistra". Ora si aspettano anche Vlasic e Gineitis.