La Gazzetta dello Sport: “Operazione derby, il Toro ha più sistemi e coraggio”

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi c'è un articolo legato al Torino e ai suoi differenti moduli messi in campo nella recente sfida contro il Parma. Il tecnico granata Paolo Vanoli ha infatti disegnato la sua squadra con quattro impronte tattiche differenti: 4-2-3-1, 3-4-2-1, 5-3-2 e 4-2-4. Per l'allenatore del Toro è iniziata la settimana di preparazione del derby della Mole contro la Juventus che andrà in scena sabato all'Olimpico Grande Torino, il 4-2-4 è un modulo che lo stesso tecnico ha ammesso possa essere utile per dare una mano alla squadra a ritrovare il gol visto che le occasioni sono state create contro il Parma ma manca ancora la rete che serve per portare a casa dei punti. Anche nella stracittadina contro gli storici rivali bianconeri, i granata dovranno mettere in campo imprevedibilità e una buone dose di varietà di proposte tattiche.