La Gazzetta dello Sport: “Parte Adams, torna Linetty”

Il Torino affronterà l'Inter di Simone Inzaghi stasera alle ore 20.45 presso San Siro. Momento delicato per entrambe le squadre: i granata per ritrovarsi, i nerazzurri per rispondere sul campo senza pensare alla delicata questione extra-campo che ha "sconvolto" l'ambiente. Vanoli sta valutando le soluzioni. "Questa sera il Torino partirà nella casa dell'Inter con l'attaccante scozzese Che Adams dal primo minuto di gioco in coppia con Zapata. In attacco Vanoli non ha dubbi". Nessun dubbio tra i pali: "Tra i pali tornerà Milinkovic: ieri in conferenza Vanoli ha spiegato che ha smaltito le noie al ginocchio ereditate dall'impegno di Coppa Italia".