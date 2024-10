La Gazzetta dello Sport: “Pedersen e Sosa a duello, Lazaro è la certezza”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi viene proposto un approfondimento sugli esterni del Torino. Per la sfida di domani sera contro l'Inter a San Siro, il tecnico Vanoli sta studiando quale possa essere la coppia di giocatori più funzionale da posizionare sulle due corsie laterali. Secondo la rosea, al momento in ballottaggio ci sono Marcus Pedersen e Borna Sosa con Valentino Lazaro che invece rimane certo di una maglia da titolare visto che fino ad oggi è stato la certezza nelle formazioni schierate dall'allenatore. L'austriaco domani giocherà nel suo vecchio stadio e contro la sua ex squadra, grazie alla sua duttilità può giocare sia a destra che a sinistra e si posizionerà su una delle due fase in base a quale compagno verrà schierato sulla corsia opposta.