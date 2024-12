La Gazzetta dello Sport: “Progetto rimonta”

Il pareggio contro il Genoa ha lasciato più di qualche rimpianto in casa granata. Si trattava infatti di una buona chance per il Torino per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. La linea rossa della zona calda si è avvicinata ulteriormente alla truppa di Vanoli, che ora studia l'operazione rimonta e si affiderà anche ad Ivan Ilic, che sembra ormai recuperato. "Le quattro giornate del Toro.Da qui all’inizio di gennaio i granata devono provare a far girare il vento e le ambizioni, dopo un periodo avaro di soddisfazioni. Venerdì c’è la trasferta di Empoli, poi Bologna in casa, il viaggio aUdine seguito dal Parma al Grande Torino il giorno prima dell’Epifania. Quattro partite in cui Paolo Vanoli cercherà di rimontare posizioni in classifica e rimettere il Toro in carreggiata. Ieri la squadra è tornata al lavoro dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico con una gradita novità: il ritorno di Ivan Ilic con il gruppo".