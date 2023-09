La Gazzetta dello Sport: “Programma Vlasic”

Nikola Vlasic rientrerà martedì a Torino agli ordini di Ivan Juric. Nessun problema fisico dopo lo spavento col Genoa, già ieri sera il croato è sceso in campo con la propria nazionale nella larga vittoria della Croazia contro la Lettonia (5-0). Intanto Juric studia un piano per rilanciarlo in maglia granata ed è proprio su questo punto che si concentra la Gazzetta dello Sport. "Ivan Juric lo aspetta martedì a Torino per avviare la preparazione in vista del viaggio a Salerno alla ripresa del campionato.E per lui sta studiando un piano speciale di rilancio. Il rendimento sotto traccia in questo avvio di stagione del croato è uno dei temi che maggiormente riempie i pensieri del tecnico. L’obiettivo è riportare il “Pitbull”, come simpaticamente l’allenatore croato lo ha ribattezzato, sui suoi abituali standard atletici. Servirà, appunto, un piano per ripartire".