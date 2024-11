La Gazzetta dello Sport: “Qualità Lazaro”

Prosegue la pausa nazionali, con il Torino che ne approfitta per ricaricare le pile e ripartire. L'ultimo periodo non è stato positivo per i granata, che hanno vinto solo contro il Como grazie alla rete di Njie. Nel derby è arrivata l'ennesima sconfitta. Per le prossime gare il Torino e Vanoli sono pronti a ripartire dalla certezza, Valentino Lazaro. L'esterno sa giocare su entrambi i lati, ciò fornisce al tecnico una preziosa arma. L'austriaco è tra i giocatori più impiegati in questa stagione.