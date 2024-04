La Gazzetta dello Sport: “Recupero sprint, Ilic verso una maglia da titolare”

Quest'oggi La Gazzetta dello Sport si concentra anche sul Torino prendendo in esame le condizioni di un pezzo grosso della mediana granata come Ivan Ilic. La mezzala serba dopo cinquanta giorni potrebbe tornare in campo per la sfida di domenica contro il Frosinone e Juric e il suo staff stanno valutando quale possa essere la migliore formazione. L'ex centrocampista del Verona si è reso protagonista di un recupero molto rapido per il tipo di infortunio che si era procurato nei primi minuti della sfida contro la Fiorentina, datata 2 marzo. Come sottolineato dalla rosea, lo staff sanitario del Toro è riuscito a lavorare con grande efficacia sull'infortunio di Ilic e anche il giocatore ha seguito un percorso riabilitativo con determinazione effettuato inoltre in una struttura di Belgrado, dove è potuto restare più vicino ai suoi cari. E ora i tifosi del Toro potrebbero rivederlo in campo già domenica con una maglia da titolare.