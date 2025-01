La Gazzetta dello Sport: “Ricci, il Toro ha un gioiello”

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un'intervista a Tomas Rincon, ex centrocampista granata: "Ricci, il Toro ha un gioiello Sanabria c’è: serve pazienza. La squadra granata ha iniziato un nuovo ciclo: c’è bisogno di tempo. Per cercare l’impresa nel derby i tifosi granata saranno fondamentali. Di Torino mi piaceva tutto e lì è anche nata mia figlia. Sanabria riesce a dare qualità a tutta la manovra: i gol tornerà a farli presto. Vanoli secondo me sta facendo un buon lavoro: ha bisogno di tempo". Il quotidiano prosegue poi scrivendo riguardo alla difesa granata in vista della gara contro la Juventus. "Super Milinkovic e difesa al top. In casa il Toro è impermeabile. Solo il Real Madrid ha più “clean sheet” in casa della squadra granata nelle ultime due stagioni nei 5 tornei top. Il portiere serbo è cresciuto tanto, ha già parato due rigori, ed è il granata con più minuti".