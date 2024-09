La Gazzetta dello Sport: “Ricci torna in cabina di regia contro il Verona”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone il focus su Samuele Ricci, sottolineando come il classe 2001 sia pronto a prendersi le redini del gioco del Torino. La crescita di Ricci è evidente e il momento sembra perfetto per affidargli maggiori responsabilità. Al Bentegodi, Ricci sarà il regista della squadra, con l'obiettivo di guidare il Toro verso un'altra vittoria e sognare, per una notte, la vetta solitaria del campionato. Al Filadelfia Vanoli ha iniziato a provare Ricci nella posizione di play basso, un ruolo già ricoperto con successo in Nazionale sotto la guida di Spalletti, dove ha dimostrato leadership e qualità nel gestire il gioco. Da mezzala sul centro-destra, è ora chiamato a ricoprire una posizione che gli permette di sfruttare appieno la sua visione di gioco e precisione nei passaggi. Una scelta dettata dalla necessità di migliorare la qualità tecnica e la pulizia del palleggio nella costruzione, e Ricci, grazie alla sua maturazione e alle prestazioni convincenti con l’Italia, appare il giocatore ideale per portare ordine e visione in campo.