La Gazzetta dello Sport: “Ricci trascina il Toro, è capitano e leader”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport oggi viene dedicato ampio spazio alla prestazione di Samuele Ricci che ieri contro la Fiorentina è stato uno dei migliori in campo nel Torino che ha saputo ottenere un punto in trasferta in Toscana. Si è trattato inoltre della 100^ presenza con il Toro per il regista classe 2001 che ha fornito una bella prestazione anche da leader verso i compagni di squadra ora che - senza l'infortunato Duvan Zapata - è stato nominato capitano a tutti gli effetti da mister Vanoli. Dopo il gol di Gineitis, fa notare la rosea, il primo a tirargli la maglietta è stato proprio Ricci che ha voluto essere un esempio per il compagno più giovane ma in generale per tutto il gruppo.