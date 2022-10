La Gazzetta dello Sport: “Sanabria guida l’attacco, ora Juric ha più scelta”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un focus sul reparto d'attacco del Torino. Con il rientro di Pellegri, il tecnico granata Ivan Juric può tornare ad avere un reparto ben fornito con tutti e 7 i giocatori offensivi a sua disposizione. Oltre al centravanti classe 2001 gli altri uomini dell'attacco del Toro sono Karamoh, Vlasic, Miranchuk, Radonjic, Seck e Sanabria. Proprio quest'ultimo sarà colui che dovrà guidare i compagni e infatti lui e Vlasic sono i due giocatori ai quali Juric non rinuncia mai. Il paraguaiano ha trovato la via per il gol a Napoli e nel post partita ha affermato che nel reparto ci sono giocatori che sono tutti in grado di aiutare la squadra in qualsiasi momento. Ora per Juric si aprono possibilità di incastri differenti nel tridente davanti e anche dalla panchina possono subentrare giocatori in grado di dare una svolta al match.