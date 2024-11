La Gazzetta dello sport: “Serve un altro Vlasic”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone il focus su Nikola Vlasic, impiegato da Vanoli in diversi ruoli, senza brillare ancora in nessuno di questi: “Mentre quasi un terzo del campionato è ormai alle spalle, una delle priorità di questo Toro, chiamato a rialzarsi immediatamente dalla crisi di risultati, è ritrovare il vero Nikola Vlasic. Durante il governo torinista di Paolo Vanoli, ha cambiato molti ruoli ma senza mai decollare. I numeri della prima parte della stagione del croato sono in deficit. In primis, va detto, che il suo campionato è cominciato il 29 settembre, alla sesta giornata, a causa della sua scelta sbagliata di partecipare all'Europeo con la Croazia nonostante venisse da un infortunio muscolare appena risolto. Durante l'Europeo si è beccato la ricaduta che ha penalizzato il Toro. Acqua passata, ormai. Vlasic ha giocato 7 partite, in campo per 387 minuti. Minutaggio basso. Buona precisione (82% di passaggi riusciti), ma scarsa produttività offensiva: solo due assist, un gol (su rigore all'Inter) e appena due tiri in porta (uno con l'Inter) in 7 partite.".