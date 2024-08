La Gazzetta dello Sport: “Torino, bel gioco e Zapata a spingere i granata”

"Il Milan è alle corde, se fosse pugilato starebbe per gettare la spugna. Due colpi tremendi l’hanno fatto vacillare: il primo è un incredibile autogol di Thiaw (visto al Var), il secondo uno stacco di testa di Zapata - esordisce così La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Il Torino è al centro del ring, implacabile quando gli si presenta l’occasione di sferrare la botta vincente". E in conclusione: " I due gol del Torino nascono dalla manovra, non sono casuali. Il primo: Zapata aggira la difesa e apre sull’altro versante per Bellanova, colpo di testa malamente appoggiato nella sua rete da Thiaw. Gol che più fantasma non si può. Nella ripresa, ancora un’azione costruita, Ilic, Lazaro e cross per la testa di Zapata tra tante belle statuine. Tra i due gol, altre due occasioni per Zapata e Ilic".