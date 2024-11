La Gazzetta dello Sport: “Torino troppo poco”

Sulle colonne de la Gazzetta dello Sport questa mattina viene dedicato ampio spazio al Derby della Mole, che ha visto nuovamente cadere i granata in una sconfitta per 2-0: “Un'altra notte amara, una sconfitta che fa male. Il Torino non riesce a svoltare, a cambiare marcia, a riprendere il brillante cammino di inizio di stagione. Sesto k.o. nelle ultime sette partite di campionato: uno score che mette paura, anche perché questo è arrivato in un derby in cui la squadra di Paolo Vanoli non ha praticamente mai tirato in porta e Perin è andato a dormire con i guanti quasi intonsi. Solo Sanabria a pochi istanti dalla fine ci ha provato: un sinistro strozzato che non ha creato la minima preoccupazione al portiere bianconero”.