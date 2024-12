La Gazzetta dello Sport: “Toro, certezze in mezzo”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus sul centrocampo granata: "Caccia alla svolta. Con Linetty e Ricci Vanoli va sul sicuro. Samuele si butta negli spazi e Karol si abbassa. Samuele Ricci e Karol Linetty sono fondamentali nel centrocampo del Torino. L'azzurro è abile anche a inserirsi negli spazi, mentre il polacco, bravo a leggere le situazioni tattiche, spesso si abbassa a fare il play. L'azzurro in questa stagione non ha segnato: per il tecnico è l'ultimo step da compiere. Il polacco è uomo di fiducia. "