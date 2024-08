La Gazzetta dello Sport: “Toro d’attacco”

Il Torino è pronto per giocare la prossima amichevole con il Metz, che inizierà alle ore 17.oo. Ora però serve ritrovare anche la via della rete, compito che sarà di Duvan Zapata. "Il compito di guida, naturalmente, spetterà a Duvan Zapata, il capitano del nuovo corso e il simbolo dichiarato all’alba di un progetto tecnico. Finora, durante il precampionato, i granata hanno segnato proprio con Zapata nell’anomalo test da quattro tempi di trenta minuti contro la Cremonese e con il giovanissimo Njie (19 anni) contro la Virtus Verona, nella prima uscita durante il lavoro in quota in Trentino. Zapata rappresenta l’uomo faro e il punto centrale del progetto di attacco che sta costruendo Vanoli: a Lione si è mosso bene, è stato tonico per almeno trequarti della partita (fino a quando non è comparsa una fisiologica stanchezza), ha pure sfiorato il gol-partita".