La Gazzetta dello Sport: “Torino-Cremonese: festa allo stadio. Pellegri a riposo”

Alle 14.30 il Torino sfiderà la Cremonese in amichevole, un appuntamento fortemente voluto dal club granata. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, aggiungendo: "Al di là dell’aspetto puramente tecnico, ce n’è un altro altrettanto importante: lo spirito con il quale un mese fa il club granata aveva definito questo appuntamento era finalizzato alla creazione di un momento, a ridosso delle festività natalizie, per dare la possibilità alla squadra e ai tifosi di stare insieme dopo un periodo così lungo di inattività, causato dalla pausa per il Mondiale in Qatar. È per questo che il Toro ha praticamente regalato gli ingressi allo stadio, fissando i tagliandi ai prezzi simbolici di 5 euro per le curve e 10 in tribuna". La Cremonese sarà anche una prova generale in vista della ripresa. Qualche assente si registra comunque tra le fila granata: "A riposo esclusivamente precauzionale Pellegri: si è allenato tanto e bene in queste settimane. Non ha alcun infortunio (confermato ieri da un’ecografia), solo un lieve sovraccarico a causa del tanto lavoro svolto. La linea prudenziale ha consigliato di lasciare a riposo anche Gemello, Garbett e Karamoh alle prese con piccoli fastidi".