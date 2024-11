La Gazzetta dello Sport: “Toro-Fiorentina passa da Vlasic”

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra su Nikola Vlasic, intorno al quale Vanoli ha costruito i granata per ritrovare il successo contro la Fiorentina: “Vlasic -che piaccia o meno - non è un calciatore qualunque: è uomo con sulle spalle un'esperienza internazionale di lungo corso, dalla Croazia alla Russia, passando per la Premier arrivando fino ai nostri giorni in Serie A. Senza affatto dimenticare il percorso tra Mondiali ed Europei con la sua nazionale.Vlasic è un leader, uno di quelli anche di poche parole, ma che in campo poi «si sentono». È un uomo che porta personalità, voce alla quale il Toro deve alzare di tanto l’asticella".