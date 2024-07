La Gazzetta dello Sport: “Toro già al lavoro”

Vacanze sì, ma con rispetto verso il proprio corpo. Lunedì i giocatori del Torino non impegnati ad Euro2024 si presenteranno al Filadelfia, molti di loro si sono allenati anche durante le vacanze. "Molti calciatori del Torino stanno vivendo questo ultimo scorcio di vacanza insieme a un personal trainer. Ovvero alla figura di un professionista che li aiuti nel ritrovare una condizione di base sufficiente per poter iniziar egli allenamenti con la squadra senza grandi difficoltà. Karol Linetty, ad esempio, ha scelto un centro specializzato a Varsavia, in Polonia, che ormai frequenta abitualmente tutte le volte che fa ritorno a casa. Nell’ultimo periodo, inGiamaica, si è visto il trio Tameze, Lazaro e Karamoh: Vanoli li conoscerà l’8 luglio al Filadelfia, intanto – tra uno svago e l’altro – hanno ripreso ad allenarsi".