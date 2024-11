La Gazzetta dello Sport: “Toro, piano anti Lukaku con Coco a tutto campo”

Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi è presente un approfondimento sulla difesa del Torino che si sta preparando per cercare di fermare uno degli attacchi più temuti di tutta la Serie A, ovvero quello del Napoli capolista che sarà il prossimo avversario. Domenica alle 15 all'Olimpico Grande Torino arriva infatti la formazione azzurra di Antonio Conte che si trova al primo posto della classifica e vanta nel suo attacco degli elementi pericolosi come Lukaku, Neres, Kvaratskhelia, Politano oltre agli inserimenti di McTominay. Il tecnico granata Paolo Vanoli è al lavoro con i suoi difensori per cercare di arginare gli attaccanti del Napoli: come scrive la rosea, la strategia difensiva sarà di reparto con Coco a tutto campo e Walukiewicz pronto per la gabbia sul centro-destra. Il Toro si affiderà poi anche alle parate di Milinkovic-Savic per ostacolare le conclusioni avversarie e su un particolare ingranaggio formato anche da Ricci, Pedersen e Vlasic che dovranno bloccare gli inserimenti in area di McTominay.