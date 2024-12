La Gazzetta dello Sport: “Toro, test di crescita”

Il Torino affronterà il Bologna nel test pre natalizio. Una sfida complicata per gli uomini di Vanoli, che cercano continuità dopo l'ultima vittoria ottenuta contro l'Empoli al Carlo Castellani. Quella con i rossoblù sarà soprattutto un test per valutare la crescita dei piemontesi. "Un test di crescita, un’occasione per confermare i passi in avanti degli ultimi turni. La sfida di oggi all’OlimpicoGrande Torino contro il Bologna rappresenta soprattutto questo, per i granata in primis ma anche per il loro centrocampo. Nei giorni scorsi è stata celebrata la prodezza da metà campo di Che Adams a Empoli, si è ragionato su come Guillermo Maripan potrà sostituire al centro della difesa a tre lo squalificato Saul Coco, ma molti dei significati della partita di oggi passeranno per la terra dimezzo".