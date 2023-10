La Gazzetta dello Sport: “Tre moduli, due punte: Juric studia un Toro trasformista”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Juric sta rimodellando un Toro versatile, trasformista, pronto a ogni situazione - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - La sensibilità del momento impone a Juric di prendere la curva del trasformismo tattico: non più il 3-4-2-1 sempre e comunque". Il tecnico croato sta studiando il 3-5-2, il 3-4-3 e il 3-4-1-2. Conclude il quotidiano: "Sanabria si candida a punto fisso, il resto si modellerà in base al verdetto su Zapata in arrivo oggi. Duvan ci sta provando, Pellegri ha risposto bene con l’Inter. La ricca batteria di trequartisti offre molte carte, magari pure da mischiare".