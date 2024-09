La Gazzetta dello Sport: “Turnover ma non troppo, Vanoli medita alcuni cambi”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato spazio alle possibile modifiche di formazione che mister Vanoli sta pensando in vista della gara di Coppa Italia di domani sera. All'Olimpico Grande Torino arriverà l'Empoli a far visita al Toro e per questo match il tecnico granata potrebbe lasciare a riposo Ricci e Lazaro che hanno giocato tanto fino a questo momento. Si scaldano Linetty, Sosa e Pedersen per cercare di guadagnare spazio e importanza nelle rotazioni di questo Torino. In difesa rimane ancora il dubbio legato a Masina che potrebbe prendersi un turno di sosta anche lui e in tal caso uno tra Walukiewicz o Maripan dovrà adattarsi a giocare come braccetto sinistro pur non essendo mancini di piede. In porta tutto lascia pensare che ci sarà ancora Vanja mentre in avanti si va verso la conferma di Zapata e il consueto ballottaggio tra Sanabria e Adams per capire chi affiancherà il capitano dal primo minuto.